Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air с 20 октября увеличит частоту рейсов из международного аэропорта "Львов" им. Данилы Галицкого в Братиславу (Словакия), Вроцлав, Гданьск (Польша), Берлин и Дортмунд (Германия) на зиму 2019/2020 гг. Об этом сообщается на странице аэропорта в соцсети.

В сообщении говорится, что такие планы связаны с популярностью указанных направлений авиакомпании из/во Львов, среднемесячная загруженность которых в 2019 году составляет 83%.

В частности, количество рейсов в Братиславу возрастет (по сравнению с зимой 2018/2020) с двух до пяти рейсов в неделю. Они будут выполняться по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам.

Число рейсов во Вроцлав - с трех до пяти рейсов. Они будут выполняться по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям.

В Гданьск и Берлин рейсы будут осуществляться в два раза чаще - четыре раза в неделю (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям).

По направлению в Дортмунд количество рейсов увеличится с двух до трех в неделю (по понедельникам, средам и пятницам).

Кроме того, Wizz Air изменила частоту на тех же пяти направлениях на лето 2019 года. В частности, количество рейсов увеличено в: Братиславу - с двух до трех, Гданьск - с двух до четырех; Берлин - с двух до четырех, Вроцлав - с трех до пяти и в Дортмунд - с двух до трех.

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