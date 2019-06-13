Шевченковский райсуд Киева принял к рассмотрению обвинительный акт в отношении ранее неоднократно судимого жителя Боярки Киевской области Валерия Терещенкова, которому инкриминируется убийство из корыстных побуждений замначальника Департамента оперативно-технических мероприятий Киевского управления Нацполиции, подполковника МВД Дмитрия Глушака. Соответствующее решение по итогам подготовительного заседания огласил председательствующий в коллегии судей по данному производству Виталий Циктич в четверг, 13 июня.

В частности, тройка служителей Фемиды постановила принять к рассмотрению обвинительный акт в отношении Терещенкова, датой слушаний по сути определено 13:30 24 июня.

Валерий Терещенков, источник фото: "Страна"

Параллельно коллегия постановила продлить обвиняемому меру пресечения в виде безальтернативного ареста до 18 августа. А также отказала в удовлетворении заявленного Терещенковым ходатайства об отказе от услуг его адвоката Артема Федосина, и назначении ему в качестве защитника другого "юриста-бесплатника" - Людмилы Радионовой.

Такую просьбу обвиняемый объяснил тем, что ранее Радионова представляла защищала его в прочих уголовных производствах, и "с удовольствием будет представлять интересы" Терещенкова в деле об убийстве замначальника Департамента ОТМ полиции Киева. Однако суд, ссылаясь на отсутствие мотивированной причины отказа Терещенкова от его нынешнего адвоката Федосина и неналичие договора между обвиняемым и Радионовой об оказании юридических услуг, не удовлетворил его просьбу.

Валерию Терещенкову инкриминируется расстрел подполковника МВД Глушака во дворе дома на улице Щусева, совершенный 5 июля 2018 года.

Обвиняемый в убийстве высокопоставленного сотрудника МВД Дмитрия Глушака, источник фото: "Страна"

Согласно версии следствия, правоохранителя убили в салоне автомобиля в ходе его встречи с потенциальным покупателем золотой цепочки 585 пробы весом 63,5 г. Такое объявление Глушак разместил на сайте OLX за несколько дней до своей гибели.

Источник фото: krapka.club

Оперативники считают, что именно через него ранее судимый за мошенничество, подделку документов и разбой Терещенков вышел на полицейского. И назначив на 5 июля встречу встречу якобы для оценивания украшения, попытался ограбить Глушака, в конечно итоге выпустив в него две пули из пистолета ТТ.

Терещенков был задержан на следующее утро после совершения убийства. Согласно материалам судебного реестра, мужчину выдали мобильный телефон Глушака, также он попал в объектив камеры видеонаблюдения ломбарда, куда пришел сдавать цепочку "копа", выручив за нее 37 тыс грн.

На первоначальной стадии расследования Валерий Терещенков признавал свою вину в убийстве Глушака, но в настоящее время находится "в отказе".

Ранее "Страна" писала, что погибший подполковника курировал работу Департамента оперативно-технических мероприятий Нацполиции столицы в рамках расследования дела об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Допрошенный в суде сотрудник ГУР Минобороны Эдуард Стрельцов заявил, что именно Глушаку могло быть известно, куда исчезли записи с камер видеонаблюдения из бизнес-центра по улице Шутова, на которых могли находиться подтверждения факта слежки за опальным Вороненковым в Киеве.