Сегодня партия "Слуга народа" опубликовала свой дополненный и уточненный партийный список, с которым отправится на выборы в парламент.

Он состоит из 201 кандидата. Судя по последним рейтингам, проходных мест в списке - 130-140.

Мы уже анализировали первую депутатскую сотню Зеленского. С тех пор из нее выбыло четыре человека: телеведущий Дмитрий Спивак, чиновник киевской мэрии и фехтовальщик Вадим Гутцайт, киевская тусовщица Ирина Панченко, которую вычеркнули после публикации "Страны", и бывший замминистра обороны Юрий Гусев.

Сегодня "Страна" анализирует, кто оказался во второй части списка "Слуги народа". начнем с тех, кто имеет шансы попасть в парламент (по нынешним рейтингам партия может завести по партсписку в Раду 130-140 депутатов).

Проходные (96-140 место)

96. Артем Нагаевский - предприниматель, член команды Зе на президентских выборах в Киевской области. С такими же ФИО значится и помощник народных депутатов – Виктора Тимошенко (самовыдвиженец, IV созыв) и Олега Надоши (Партия Регионов, VI созыв).

97. Никита Потураев - политолог и эксперт общественной организации Quantum Future Lab. Был членом национального совета Украины по вопросам телерадиовещания в 2000 году, а также руководителем экспертной группы в партии "Укроп", которую связывают с Игорем Коломойским.

98. Павел Якименко - в партии не уточняют, кто это. Но под таким именем известен киевский айтишник, работавший старшим проект-менеджером в "Киевстаре". Сейчас он трудится в совместной украино-американской компании, которая занимается информационными технологиями.

99. Михаил Соколов - людей с таким именем, фамилией и отчеством Юрьевич есть двое.

Первый - старший преподаватель Одесской национальной морской академии, а также начальник одесского филиала "Администрации морских портов Украины". В 2014 году баллотировался в Верховную Раду по мажоритарному округу от "Народного фронта". В 2015 году баллотировался в Одесский городской совет от БПП.

Второй - это киевский антикризисный менеджер, консультант и предприниматель, ранее живший в России, но в 2004 году переехавший в Украину. Являлся членом антикризисной PR-группы корпорации Интерпайп. Специалист по GR - government relations - взаимоотношению компаний с чиновниками. Зампред организации "Всеукраинская Аграрная Рада". С 2014 года - эксперт налоговой группы в грантовой инициативе "Реанимационный пакет реформ".

100. Артем Кунаев - под таким именем есть опять же два человека. Первый - аспирант кафедры менеджмента Запорожского национального техуниверситета. Второй - предприниматель из Днепра, владелец двух компаний по сдаче в аренду недвижимости.

Причем, вполне возможно, это один и тот же человек: у Кунаева из Днепра есть запорожская прописка.

101. Дмитрий Припутень - еще один запорожец. Юрист, доктор наук в области права. По крайней мере, его докторская опубликована в 2019 году от имени Запорожского национального университета.

102. Максим Павлюк - заместитель военного прокурора. У него в декларации - квартира в Киеве и три земельных участка в Черняхове Житомирской области. Он ездит на "Мерседесе" 2013 года и "Тойоте Камри" 2017 года выпуска.

Интересно, что Дарницком военном гарнизоне Киева есть прокурор Максим Павлюк - только не Васильевич, как у Зеленского, а Павлович. Он в частности вел дело бойца АТО, который в Киеве зарезал на остановке повара из Одессы.

103. Василий Мокан - политолог, политконсультант. Выходец из "Украинской политконсалтинговой группы" Дмитрия Разумкова. До сих пор значится в ней управляющим партнером. Бывший помощник нардепа Артура Палатного из БПП.

Еще один партнер Разумкова по "Группе" - Нелли Яковлева - находится в этом же списке под номером 113.

104. Роксолана Пидласа - советница и спикер министра экономического развития и торговли. В 2014 году стажировалась в представительстве Европейского Союза в Украине. В 2014-2015 годах работала в Американской торговой палате в Украине.

В 2015-2016 годах - проектный менеджер украинского кризисного медиа-центра, где специализировалась на реформах в сфере энергетики. В 2015 году была участником программы Государственного департамента США "International Visitor Leadership Program".

105. Богдан Торохтий - руководитель компании "Центр комплексной безопасности", которая помогает "пробивать" ненадежных бизнес-партнеров и контрагентов. В 2006 прошел по спискам партии "Поры" в Кировоградский городской совет.

106. Оксана Дмитриева - судя по всему, это начальник управления налогов и сборов ГФС в Хмельницкой области. По отчеству такой чиновник фигурирует на сайте е-деклараций.

107. Маргарита Шол - доверенное лицо Владимира Зеленского на президентских выборах по 58 избирательному округу. Это приморская часть Мариуполя. Как писала газета "Приазовский рабочий", во время выборов с помощницей Зеленского случился конфуз.

"В Мариуполе доверенное лицо кандидата Владимира Зеленского Маргарита Шол не смогла вовремя подать представления на членов окружкомов, возможно потому, что сроки очень ограниченные,и 8 апреля был последний день, когда нужно было эти представления внести в ЦИК. Мариуполь оказался единственным городом, где Центральная избирательная комиссия была вынуждена добавлять недостающих членов окружкомов по представлению председателя ЦИК", - говорится в заметке.

108. Андрей Костин - адвокат, замглавы Совета адвокатов Одеской области. Преподает конституционное право, а также является членом правления общественной организации "Одесский дипломатический клуб". С 2012-2015 был членом высшего органа Международной ассоциации юристов.

109. Руслан Горбенко - был депутатом Луганского горсовета от Партии регионов. Является совладельцем компании "Iнтершина UA", которая в 2017 году поставила Минобороны шин почти на 60 миллионов гривень.

110. Андрей Жупанин - юрист международной компании DLA Piper Ukraine. Обеспечивал крупную сделку по продаже украинского стартапа по управлению рекламой Captain Growth израильской компании Perion Network.

111. Ростислав Тистык - 25 лет. Сын экс-депутата Львовского горсовета от партии "Свобода". Был членом команды Зе. Отец имеет бизнес в сфере недвижимости, с чем был связан ряд скандалов – его фирма незаконно расширила площадь торгово-развлекательного комплекса, но несмотря на это депутаты горсовета продлили ей договор аренды.

112. Евгения Кравчук - глава пресс-офиса "Слуги народа". Ранее была начальником пресс-службы "Укропа". В 2015 году баллотировалась от этой партии в Киевский горсовет.

Была помощницей Сергея Тигипко в Раде 7 созыва, а также Ирины Констанкевич от "Укропа".

113. Нелли Яковлева - еще одна коллега Дмитрия Разумкова по созданной им консатинговой группе, о чем говорилось выше. Преподаватель Киевского национального университета имени Шевченко.

114. Сергей Гривко - член общественного совета при Черниговской ОГА. Представитель местной общественной организации "Добровольцы". В 2015 году баллотировался в Черниговский горсовет по мажоритарке от партии "Наш край". Представитель молодежных движений.

115. Петр Павловский - такой человек числится основателем фонда "Джерело надії". Это благотворительная организация, которая зарегистрирована в Киеве на Подоле, по улице Щекавицкой 2/8.

Интересно, что по тому же адресу расположена баптисткая церковь "Дом Евангелия".

Материал дополняется...