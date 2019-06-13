Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что страна может стать членом Евросоюза в 2035 году. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В сообщении говорится, что сейчас европейские страны скептически относятся к расширению объединения. В ближайшие годы подобные настроения сохранятся, но уже к 2025 году Украина сможет начать переговоры о членстве в ЕС.

"Если настроения внутри ЕС сбалансируются, балканские страны успешно интегрируются в 2025 году, а также другие звезды и планеты станут в благоприятные евроинтеграционные позиции, то после 2025-го у нас появится реальный шанс получить европейскую перспективу. Амбициозно, но возможно", - написал в соцсети глава МИД.

По его словам, само вступление в Евросоюз может произойти ближе к 2035 году. Украинскую заявку должны будут одобрить все страны ЕС. "Поэтому до тех пор (мы - прим. ред.) должны реально прыгнуть выше головы, чтобы изменить Украину и украинцев", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что для того, чтобы Украина вступила в ЕС как минимум через 10 лет, переговоры нужно начинать уже в самое ближайшее время.

Также мы сообщали, что Климкин отказался от участия во внеочередных парламентских выборах.