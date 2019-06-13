Партия "Батькивщина" представила первых 50 членов списка на досрочные выборы в Верховную Раду. На 15 месте (проходное исходя из нынешних рейтингов партии) оказался скандальный глава львовской областной ячейки "Батькивщины", экс-губернатор Тернопольской и Львовской областей Михаил Цымбалюк.

Михаил Цымбалюк родился в селе Ивано-Франковской области в 1964 году, начинал обычным гаишником и уже потом дослужился до главного автоинспектора в Тернопольской области.

С мая 1998-го по август 2000 года возглавлял ГАИ в Тернопольской области. После этого становится губернатором Тернопольской области.

Во время президентской кампании 2004 года Цымбалюка обвиняли в "нагибании" региона в поддержку Виктора Януковича.

Тогдашний глава "Батькивщины" в Тернопольской области Василий Деревляный в интервью "Радио Свобода" заявлял, что губернатор созвал совещание своих подчиненных и обязал взять открепительные талоны - для организации так называемых "каруселей". Впоследствии на своих собраниях оппозиционные депутаты из БЮТ и "Нашей Украины" выразили недоверие председателю Тернопольской ОГА. Впрочем, админресурс не помог тернопольскому губернатору справиться с задачей, и область проголосовала за будущего президента Украины Виктора Ющенко.

Во власть Цымбалюк вернулся после победы Януковича на выборах президента Украины в 2010 году.

Сначала он вновь возглавил Тернопольскую область. А еще спустя несколько месяцев стал губернатором Львовской области.

"Спасибо президенту, который позволил мне быть откомандированным из системы МВД и остаться в кадровом резерве. Я — человек, которому идет выслуга лет как генералу-лейтенанту. Я понимаю, что Партия регионов — это та политическая сила, которая дала мне должность, и я знаю, что завишу от этой политической силы", - говорил тогда Цымбалюк изданию Высокий замок.

Но 9 мая 2011 года во Львове произошли столкновения и стрельба на холме Славы. В организации провокаций свободовцы обвинили действующую власть и лично губернатора Цымбалюка. И пришли к нему в кабинет требовать отставки. После жесткого разговора и ультиматума "Свободы" он написал заявление об отставке.

Впрочем, обещание Цымбалюк не сдержал и продолжил выполнять свои обязанности.

Говорит - не отпустили из-за подготовки города к Евро-2012. В тоже время, после проведения проверки по объектам строительства к Евро-2012 было выявлено хищение государственных средств на сумму 50 млн грн. После завершения ЧЕ прошло более 6 лет, однако виновные до сих пор не найдены.

Но окончательно губернаторскую судьбу Цымбалюка решил инцидент, произошедший во время открытия "Арены Львов". Тогда на стадионе освистали трансляцию обращения Януковича, возможно, это стало последней каплей и президент увольняет Цымбалюка.

После этого Цымбалюк был отправлен в ссылку – ректором Львовского государственного университета внутренних дел. После Евромайдана он избежал люстрации и исчез с политического небосклона.

Однако, с 2015 года он возглавил львовскую областную организацию "Батькивщины". В этом регионе Тимошенко в первом туре президентских выборов заняла третье место (14,85%, 196 817 голосов), обойдя Владимира Зеленского и уступив Петру Порошенко и Анатолию Гриценко.

Фото: vbusk.com

Ранее "Страна" рассказывала, как писался список "Батькивщины".

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