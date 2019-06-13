Председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер отметила, что расследование убийств на Евромайдане зимой 2013-2014 и в Одессе 2 мая 2014 являются затяжными и неэффективными.

Об этом она сказала во время презентации "Доклада о ситуации с правами человека в Украине 16 февраля - 15 мая 2019 года", пишет "Укринформ".

"Прошло 5 лет после убийств на Майдане зимой 2014 года, а также после убийств и насильственных смертей в Одессе 2 мая того же года. Расследование и судебное производство являются затяжными и неэффективными, хотя мы отмечаем определенный прогресс в расследовании, которое осуществляет Генеральная прокуратура", - заявила Фрейзер.

Также она напомнила, что в июле проходит три года со дня убийства журналиста Павла Шеремета, а "следствие до сих пор ищет виновников этого преступления". Также не привлечены к ответственности и виновные в убийстве и нападениях на правозащитников и представителей СМИ.

"Например, судебное разбирательство дела об убийстве Олеся Бузины, которое произошло 4 года назад, начинается заново, что еще больше затягивает правосудия. Судебное разбирательство длилось 1 год и 4 месяца, а в мае этого года судья объявил о самоотводе", - заявила Фрейзер.

"Несмотря на то, что за смертельное нападение на Екатерину Гандзюк было осуждено 5 человек, тех, кто приказал и заплатил за это преступление, еще не были привлечены к ответственности", - добавила глава миссии.

По ее словам, хотя в феврале, марте и апреле 2019 наблюдалось уменьшение количества нападений на представителей СМИ - в мае и июне произошли два жестокие нападения в Черкассах и Харькове.

Официальная статистика "Евромайдана-SOS" насчитывает 121 погибшего в ходе событий Евромайдана. Расследование до сих пор не установила виновных в массовой убийстве протестующих и правоохранителей.

Мы разбирались, кто спровоцировал расстрел "Небесной сотни" и предопределил события на Евромайдане. По милиции на Майдане 20 февраля начали стрелять в 5 утра.

Спикер Парубий рассказал, что в случае поражения Майдана в Киеве планировалось "организовать сопротивление" во Львове.

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