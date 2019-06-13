В случае победы на парламентских выборах партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" в первую очередь будет инициировать прямые переговоры с Донбассом и РФ. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"Мы выступаем за прямые переговоры, за то, чтобы наши пленные вернулись домой. И мы все это сделаем, потому что не боимся за свои рейтинги", – сказал основатель "Оппозиционной платформы" Юрий Бойко.

По его словам, в прямых переговорах Украины с Донбассом и Москвой должны принимать участие представители парламента.

"Выиграв выборы, мы первым делом будем добиваться включения представителей парламента в состав переговорной группы в Минске. Будем инициировать начало прямых переговоров в четырехугольнике Киев – Донецк – Луганск – Москва", - сказал Юрий Бойко.

Также среди первоочередных планов - согласование Минских соглашений со всеми сторонами конфликта и полное их выполнение.

"Мы будем использовать весь имеющийся у нас политический инструментарий для выполнения Киевом Минских соглашений и обеспечим их согласование со всеми сторонами конфликта. Мы вернем мир в Украину, потому что это требование всех граждан. Это ключевое, ради чего мы идем в парламент. И нам плевать, что о нас скажут псевдопатриоты. Мы сделаем все, чтобы люди больше не слышали грохота снарядов и не было войны", - добавил Юрий Бойко.

Напомним, по данным последних опросов, в Раду проходят пять партий, "Оппозиционная платформа" - на втором месте.

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