Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что в дальнейшем намерен заниматься политической деятельностью, но во внеочередных выборах в Раду участвовать не будет. Об этом он сказал в интервью интернет-порталу ТСН.uа.

"У меня действительно была эмоциональная история, я хотел сделать настоящую европейскую кампанию в одном из мажоритарных округов, но с пониманием, что будет команда единомышленников в Верховной Раде… На сегодня я такой команды не вижу. Поэтому я думаю над другими путями, и думаю достаточно серьезно", - отметил он.

При этом министр подчеркнул, что в будущем планируют заниматься политической деятельностью.Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информации о его переговорах с партией "Голос" Святослава Вакарчука о включении его в избирательные списки на выборах в Раду, Климкин признался, что вел переговоры с несколькими политическими проектами.

"Но не нашел команду единомышленников, которые были бы способны делать реальные изменения в Украине. Мне важно, чтобы партийный проект, в котором я буду принимать участие, не был виртуальным. То есть он не был замкнут, чтобы это не была какая-то лидерская партия, в которой есть партийный список, но нет тысяч людей, которые реально имеют сердце и имеют желание изменить Украину", - пояснил глава МИД.

До этого Климкин подтвердил, что общался с лидером партии "Голос" Святославом Вакарчуком. "Я его очень ценю и уважаю, но ни к каким решениям мы не пришли. Мы обсуждаем разные идеи. Никаких финальных решений относительно это нет", - сказал глава МИД.

17 мая Климкин сообщил, что написал заявление о своей отставке. Дипломат подчеркнул, что заранее проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о своем намерении. 30 мая президент Украины внес в Верховную Раду проекты представлений об его увольнении, но 6 июня Верховная Рада отказала президенту в этой отставке. Затем 11 июня в Раду поступили представления Зеленского об увольнении Климкина и назначении главой МИД Пристайко.

Напомним, что Климкин признался, что для вступления Украины в ЕС хотя бы через 10 лет, переговоры нужно начинать уже завтра.