В понедельник, 17 июня, президент Зеленский посетит с официальным визитом Францию. На следующий день, 18 июня он прилетит в Германию.

"Программой визитов предусмотрены встречи главы государства с руководством Франции и Германии, руководителями парламентов, а также с ведущими представителями французского и немецкого бизнеса", - сказано в сообщении на Facebook-страницы Администрации президента в четверг, 13 июня.

Скриншот: facebook.com/president.gov.ua

Как сообщала "Страна", президент Франции не пригласил Зеленского на 75-летие высадки союзников в Нормандии.

Напомним, что в мае канцлер Германии Ангела Меркель и президент Зеленский обсудили Минские соглашения и договорились о продолжении Нормандского формата. Также главы Германии и Украины договорились поддерживать тесный рабочий контакт по этому и другим вопросам.