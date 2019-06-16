16 июня в Украине впервые официально отмечают День отца (до этого года в официальном календаре был только День матери). Указ об установлении даты был подписан в мае 2019 года. Теперь этот праздник в Украине, как и в США, и ряде других стран, отмечают каждое третье воскресенье июня.

"Страна" собрала информацию об этом пока еще не очень популярном празднике, а также открытки и поздравления с Днем отца.

История праздника

Традиция Дня отца зародилась в США и насчитывает уже более 100 лет: первый такой праздник отметили в 1910 году. Его предложила отмечать американка Сонора Смарт Додд - одна из шести детей Уильяма Додда, который воспитал детей один, после того, как его жена умерла при родах последнего ребенка.

Ранее День отца в Украине отмечали неофициально - в июне или в сентябре. А в 2019 году дату закрепили за июнем. Указ об установлении очередного праздника подписал Петр Порошенко. В документе говорилось, что это делается для того, чтобы на государственном уровне создать благоприятные условия для укрепления института семьи.

День отца наиболее популярен в США, Великобритании, Нидерландах, Франции, Китае. В некоторых из них есть традиция - в знак уважения и любви к отцу прикалывать розу на сторону сердца: красную - если папа жив, белую - если уже покинул мир.

В последние десятилетия в Украине фиксируют неутешительную статистику, связанную с традиционной семьей. Растет количество неполных семей, в подавляющем большинстве это семьи без отцов. Но из-за трудовой миграции, теперь нередко в семье нет матери или сразу двух родителей, а ребенка воспитывают родственники. Психологи предупреждают, что через 10-15 лет может вырасти целое поколение, воспитанное в неполных семьях, что грозит тем, что неспособность и нежелание создавать семью станет массовым явлением. Уже сейчас для многих женщин ребенок - это обязательная часть жизненной программы, а супружество - нет. Многие мужчины также не спешат брать на себя ответственность за создание семьи.

В 2018 году в Киеве зафиксировали наиболее количество разводов за последние годы - 4 473. При этом браков все же пока больше, чем разводов. Если брать цифры по Киеву, то в среднем на 7 заключенных браков приходится один развод.

Открытки и поздравления с Днем отца

В День отца можно отправить открытку или поздравление своему папе. Мы собрали их в нашем материале, но, если есть возможность, лучше сказать теплые слова лично.

Быть хорошим отцом - самая трудная и важная работа. Папочка, ты справился на отлично. Люблю тебя и поздравляю себя каждый день с таким отцом, как ты.

Папа, желаю тебе оставаться таким же сильным, смелым и надежным. С днем отца! Желаю, чтобы ты был счастлив и здоров.

Ты самый важный человек

Ты лучший папа на Земле.

Я в День отца скажу тебе:

Горжусь, люблю тебя навек.

Поздравляю с днем отца,

Пусть исполнятся мечты.

Счастья, радости, здоровья,

Мира, света, доброты.