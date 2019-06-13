Депутат Верховной Рады Антон Геращенко, который подал в суд иск о защите чести и достоинства на "Страну" и нардепа из "Оппозиционного блока" Михаила Добкина, проиграл дело.

Об этом Добкин написал на своей странице в Facebook.

Иск был подан еще в 2017 году - когда Михаил Добкин в эксклюзивном интервью "Стране" заявил, что считает, что за покушением на мэра Харькова Геннадия Кернеса стоит Антон Геращенко. После этого тот подал на Добкина гражданский иск в суд, требуя от него извинений, моральной и материальной компенсации.

"После нашего интервью для "Страны" Геращенко подал иск на меня и на "Страну", где попросил защиты чести и достоинства и 100 за моральный ущерб. Но он все проиграл. И теперь Геращенко не просто без достоинства, чести и репутации, а теперь еще и без денег", - заявил Добкин "Стране" и предоставил копию решения суда.

Скриншот, фото: Facebook/ Михаил Добкин

Напомним, в июле 2017 года Михаил Добкин заявил "Стране", что за покушением на мэра Харькова Геннадия Кернеса стоит нардеп и советник главы МВД Антон Геращенко.

"Это личная месть даже не Авакова, а скорее Антона Геращенко. Когда-то он был помощником Геннадия Адольфовича... Но я верю в версию, что это - Геращенко. Он больше Авакова делает мерзких поступков, как в целом, так по Кернесу в частности", - сказал тогда Добкин.

Тогда же политик заявил, что, по его мнению, его убийство и убийство Кернеса заказали в один день. Подробнее об этом можно прочесть в самом интервью.