Перед праздничными выходными в работе системы онлайн-покупки билетов на сайте "Укрзализныци" произошел сбой Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В работе онлайн-системы продажи билетов booking.uz.gov.ua возможны временные технические сбои. Сейчас специалисты "Укрзализныци" принимают все меры для устранения недостатков в работе онлайн-системы. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении компании.

Отметим, что основной сайт "Укрзализныци" загружается, однако онлайн-система продажи билетов выдает надпись о том, что сервис недоступен.

Фото: booking.uz.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин утвердил стратегию развития "Укрзализныци" на пять лет.

Также мы сообщали, что в "Укрзализныце" назначили новые поезда на Троицу и День Конституции.