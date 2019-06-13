Президент Дональд Трамп допустил принятие решения о возможной отмене въездных виз в США для поляков в течение 90 дней. Американский лидер подчеркнул, что Польша соответствует все большему количеству критериев, необходимых для присоединения к программе безвизового режима с США Visa Waiver. Об этом сообщает Радио Польша.

На вопрос польского журналиста, будет ли о решении об отмене виз объявлено во время его потенциального визита Дональда Трампа в Польшу в сентябре, глава США ответил следующее:

"Я думаю, что это отличная идея, спасибо за это предложение. Мы двигаемся вперед, хотя это сложный процесс. Мы приглашаем присоединиться к этой программе небольшое количество стран (власти США Украину не приглашают - прим.ред.), но Польша – одна из них. Думаю, что, вероятно, мы примем решение в ближайшие 90 дней".

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что рассчитывает на положительное решения данного вопроса: "Я с оптимизмом подхожу к этому вопросу, потому что, по моему мнению, это первая американская администрация, которая так серьезно и комплексно подошла к этой проблеме. Я глубоко убежден, что согласно американскому законодательству, выполняя все необходимые требования, в скором времени будет возможна отмена виз для поляков, но в любом случае перед окончанием первого срока правления президента Дональда Трампа (первый срок Дональда Трампа завершается в ноябре 2020, он уже объявил о намерении переизбраться президентом США - прим.ред.)".

Анджей Дуда выразил надежду, что Дональд Трамп прибудет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия.

Как сообщала "Страна", президент Польши заявил у Белого дома, что хочет дружбы с Россией. Такое заявление он сделал прямо во время пресс-конференции в Вашингтоне, отвечая на вопрос журналистки.

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