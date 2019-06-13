В Киеве в четверг, 13 июня, перекрыли пешеходно-велосипедный мост, который находится между Крещатым парком и Владимирской горкой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Причина перекрытия - ремонтные работы, запланированные на ближайшее время. В пятницу, 14 июня, движение по мосту будет возобновлено.

"До завтра мы временно ограничили доступ на пешеходный мост для осуществления там технологических работ. Это небходимо, потому что "улегся" гусасфальт - покрытие моста, отошла лишняя крошка, которую нужно убрать и помыть и почистить мост, нанести пластиковую разметку", - написал Виталий Кличко.

Также мэр Киева добавил, что стеклянные элементы, которые так сильно страдают от вандалов, останутся, но будут укреплены.

"Что касается защитной пленки на стеклянных элементах моста, пострадавшего от вандалов, то ее в ближайшее время заменят на слой защитного суперброированного стекла. Стеклянные элементы на мосту останутся. Они - абсолютно безопасны", - написал Кличко.

Скриншот: Facebook/ Віталій Кличко

Видео: Facebook/ Информатор Киев

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, 26 мая, на следующий день после торжественного открытия пешеходно-велосипедного моста, который соединяет Владимирскую горку и арку Дружбы народов, на смотровых площадках потрескались панорамными стекла.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал произошедшее диверсией и пообещал решить проблему за сутки. Тогда мост перекрыли, а стекла восстановили.

Однко уже 1 июня в Киеве на новом пешеходном мосту треснуло еще одно стекло.