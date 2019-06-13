Российскому продюссеру Бари Алибасову, который находится в реанимации после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб, подсунули другого лысого кота вместо его любимца Чучи. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Накануне стало известно, что любимый кот Алибасова породы канадский сфинкс сбежал из квартиры во время проведения пресс-конференции, очевидно испугавшись нашествия на его территорию незнакомых людей. Сын продюссера Бари Алибасов-младший объявил вознаграждение в 800 тысяч тому, кто найдет и вернет домашнего любимца его отца. Этим и воспользовался аферист, который принес другого кота той же самой породы.

Фото: соцсети

"Кота у незнакомца приняла помощница Алибасова, которая особо разбираться не стала: тот был лысый, этот тоже лысый. Отдала за котэ деньги, и отпустила жулика с миром", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что Бари Алибасов вышел из комы и никого не узнает.

Также мы сообщали, что у продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение.