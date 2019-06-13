В ГБР открыли уголовное производство против отстраненного с должности председателя Конституционного Суда Украины Станислава Шевчука. Об этом рассказала пресс-секретарь Госбюро расследований (ГБР) Анжелика Иванова, передает "Укринформ".

"Следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением бывшим председателем Конституционного Суда (Станислав Шевчук - прим.ред.)", - сказала пресс-секретарь ГБР.

По словам Ивановой, дело было возбуждено после обращения некоего нардепа (по данным "Страны" это нардеп Игорь Луценко), в котором говорилось, что экс-глава КСУ якобы незаконно назначил себе внештатных советников, что привело к лишним расходам.

Сам Станислав Шевчук заявил, что открытое в ГБР уголовное дело – это способ давления на него в отместку за то, что он обжалует свое незаконное увольнение через суд.

"Это просто еще один из способов давления на меня со стороны тех лиц, которые были инициаторами моего увольнения и сейчас пытаются установить контроль над КСУ. Поэтому им очень не хочется моего восстановления в должности", - сказал он комментарии LigaNet.

Отстраненный глава Конституционного суда Украины отметил, что тема со штатными и внештатными советниками "уже надоела всем" и тут нет никакого нарушения закона.

"А то, что к этим игрищам присоединились народные депутаты, еще раз свидетельствует о политической составляющей моего увольнения", - подчеркнул Станислав Шевчук.

Как сообщил "Стране" источник в Конституционном суде, новое обострение вокруг Станислава Шевчука связано с перспективой его восстановление через суд в должности.

"Сейчас ряд судей Конституционного суда, связанные с Народным фронтом и Порошенко которые и организовали свержение Шевчука, ведут торги о том, чтобы признать Указ президента Зеленского о досрочных выборов некоституционным, что повлечет за собой отмену досрочных выборов. Ставки очень высоки. Но если окружной суд примет решение о восстановлении Шевчука в должности и затем это же решение подтвердит апелляция, то ситуация в КСУ кардинально поменяется. Все попытки признать Указ неконституционным будут заблокированы. Возврашение Шевчука поломает планы по срыву досрочных выборов. И вероятность удовлетворения иска Шевчука высока. Поэтому и начинается давление на экс-главу КСУ и запугивание его уголовными делами", - говорит источник.

Как сообщала "Страна", суд по восстановлению Шевчука в должности главы Конституционного суда переносится. Запланированное на вторник, 11 июня, рассмотрение искового заявления бывшего председателя Конституционного суда Украины Станислава Шевчука, который оспаривает свое смещение с поста судьи КСУ и увольнение с должности главы суда перенесено в связи с подачей апелляцией на определение об открытие производства по его жалобе.

Отметим, что ранее в Конституционном суде уже с новой главой отменили норму закона, по которой Коломойский потерял более 10 млрд гривен.

Напомним, что в КСУ начали рассматривать обращение по поводу проведения парламентских выборов 21 июня. Олеся Медведева сделала это ясно и понятно:

Видео: youtube.com/Страна.ua