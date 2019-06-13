Внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе сдали 84% абитуриентов, по физике - 85%, по математике - 81,83%. Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

Так, в четверг, 13 июня, состоялось первое заседание экспертной комиссии при УЦОКО по определению порога "сдал/не сдал". Пороговый балл "сдал/не сдал" для тестов по украинскому языку и литературе соответствует 23, по математике - 11, а по физике - 13 тестовым баллам.

Порог "сдал/не сдал" – это минимальное количество тестовых баллов, которое должен набрать участник ВНО, чтобы получить оценку в шкале 100-200 баллов. Это дает поступающему право участвовать в конкурсном отборе в вузы.

Напомним, "Страна" публиковала список самых популярных предметов на ВНО в 2019 году.

Также мы писали о том, что 13 июня заканчивается основная сессия ВНО. Абитуриенты пишут тест по химии.