Во второй части списка "Слуги народа", который был обнародован сегодня, оказалось сразу несколько спикеров политсил, журналистка и пиарщик-брендолог.

Номер 112 в списке отдали Евгении Кравчук - экс-пресс-секретарю партии Укроп (партию связывают с олигархом Игорем Коломойским), а ныне руководителю пресс-офиса "Слуги народа", 104 - Роксолане Пидласе, советнице по связям с общественностью министра экономического развития и первого вице-премьера Степана Кубива, а 131 - Татьяне Цыбе, которая взаимодействует со СМИ от "Слуги народа".

Есть в списке и журналисты. Под номером 150 идет Юля Палийчук из Рабинович ТВ, которая работала много лет парламентским корреспондентом.

Полный список кандидатов в Верховную Раду от "Слуги народа" смотрите здесь.

Также мы писали о том, что телеведущий Иванов отказался идти на выборы от Слуги народа из-за "ватного окружения" Зеленского.

При этом по опросам в Раду проходят пять партий и у "Слуги народа" 47,5%.