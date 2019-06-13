Запланированное на 10 июня разведение сил и средств вблизи Станицы Луганской на Донбассе даже не начиналось, потому что противник неоднократно нарушал режим тишины, устраивая обстрелы. Об этом в интервью BBC News Украина сообщил начальник Генштаба Руслан Хомчак.

По его словам, разведение не начиналось, так как по Минским договоренностям, до него должно быть пять суток тишины.

"8 июня около полуночи был обстрел с той стороны в течение 20 минут. Я понимаю, что он был провокационный, ведь та сторона не готова к разведению. 9 числа был следующий обстрел, миссия ОБСЕ даже зафиксировала места попаданий вражеских пуль. Очередной обстрел был и вечером 11 июня", - сказал Руслан Хомчак.

Украинская сторона, тем не менее, готова к разведению - на тех условиях, которые обсуждались в Минске.

"По минским договоренностям, должно быть пять суток тишины, на шестые сутки мы подаем ноту, что готовы разводить и на седьмые сутки разводим. Поэтому мы готовы, есть решение президента, что это надо выполнить, наши военные к этому готовы. Но это должно быть действительно разведение", - сказал Руслан Хомчак.

Напомним, 5 июня в Минске состоялись первые после инаугурации Владимира Зеленского переговоры ТКГ. На них, в том числе, обсуждалось разведение сил в районе Станицы Луганской.

Однако разведение не состоялось. В Москве обвинили Украину в срыве отвода сил на Донбассе. В штабе ООС объявили, что причина - множественные обстрелы со стороны противника.