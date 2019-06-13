Продолжают поступать данные о мажоритарщиках, которые собирается выдвинуть на выборах партия "Слуга народа".

По данным "Страны" по округу 134 (Одесса) от партии Зеленского идет Александр Иваницкий.

Сейчас он депутат горсовета и входит во фракцию партии Геннадия Труханова "Доверяй делам" и занимает должность председателя постоянной депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и чрезвычайных ситуаций.

В 2017 году Александр Иваницкий стал заместителем исполнительного директора по инвестициям и развитию инфраструктуры ООО "Черноморский рыбный порт".

Однако, по информации источников "Страны" в депутатском корпусе Одессы, к Иваницкому во фракции Труханова относятся настороженно - из-за его политического "непостоянства".

"Иваницкий отлично чувствует себя при любой власти. При Януковиче, в 2011—2013 годах, он был заместителем мэра Ильичевска Валерия Хмельнюка по вопросам экономики, инвестиций, внешнеэкономической деятельности и морехозяйственного комплекса. Однако ходили упорные слухи, что на самом деле он был смотрящим по Ильичевску от "семьи Януковича". Затем, в 2013 году его назначили главой Беляевской райадминистрации – говорят, что его протежировал сын Януковича – Саша Стоматолог. Связи с "Семьей" сохранились до сих пор, именно поэтому его терпели у Труханова", - пояснил источник "Страны" среди депутатов.

Также депутаты одесского горсовета, утверждают, что Александр Иваницкий приходится кумом Игорю Палице и тесно дружит с представителями днепровского "клана".

Соратники по депутатскому корпусу за глаза называют Иваницкого "мужем богатой жены". Дело в том, что на самом Иваницком никакого бизнеса не числится. Зато его жена является учредителем нескольких фирм с различной направленностью. В том числе - в грузоперевозках, экспедировании, операциях с таможней, медицине, а также продаже дорогостоящих брендовых авто – у семьи имеется собственный автосалон. Также жена Иваницкого задекларировала 10 нежилых помещений, которые сдаются в аренду, 2 земельных участка и 12 квартир в Одессе.

Александр Иваницкий засветился в нескольких скандалах в Одессе. В 2017 году депутат угрожал одесситу в соцетях. Житель Одесссы Александр Ковальский имел неосторожность возмутиться по поводу стихийного рынка, который заблокировал движение на дороге в Малиновском районе. Депутат ответил постом: "Смотри тварь, найду - будешь нервничать!".

А в 2018 году активист одесского Автомайдана Виталий Устименко обвинил Александра Иваницкого в избиении, дескать, депутат сам бил активиста, а также руководил группой парней-спортсменов, которые избивали активиста в суде.

Александр Иваницкий. Фото: Ivasi.news

Напомним, "Страна" опубликовала полный партсписок "Слуги народа", в который вошел 201 кандидат.

Также мы писали о том, кто есть кто в партийном списке "Слуги народа".