В четверг, 13 июня 2019 в Оманской заливе юго-восточнее Аравийского полуострова на двух нефтяных танкерах произошли взрывы. На судах вспыхнул сильный пожар. Моряки были спасены спасателями из Ирана. В Военно-морских силах США также заявили, что оказали помощь пострадавшим.

По данным Reuters со ссылкой на иранские СМИ, один корабль затонул. При этом норвежский владелец судна сообщил, что оно на плаву, а экипаж - спасен. Также сообщается, что другой корабль дрейфует без экипажа. Заявляется о "теракте" или "нападении" (в том числе с применением торпеды).

Пострадали корабли Front Altair и Front Altair. Они плыли под флагами соответственно Маршалловых островов и Панамы. Оба судна получили серьезные повреждения. На кораблях были слышны звуки взрывов. Морские гавани Пакистана и Омана получили сигналы бедствия от экипажей.

"Поступила информация о том, что в акватории Ормузского пролива было совершено нападение на два судна, которые перевозили в том числе японские грузы", - заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, которого цитирует телерадиокомпания NHK.



По поступающим сообщениям, танкер Front Altair затонул. На нем было более 75 000 тонн нефти. При этом владелец судна заявляет, что оно горит, но сохраняет плавучесть. Иранские СМИ передают, что танкер уже пошел на дно.

У второго танкера серьезные повреждения корпуса, но риска затопления, по словам владельца, нет.

В течение часа после инцидента цены на нефть выросли примерно на 4%. Через Ормузский-Оманский проливы экспортируется существенная доля мирового рынка "черного золота".

Бахрейн, Катар и Кувейт могут поставлять нефть на экспорт только через Ормузский пролив, находящийся к северу от Оманского. Других выходов по морю у этих стран нет. У Саудовской Аравии есть труба, по которой, можно перенаправить нефть из Персидского залива к Красному морю. Но нефти из этих трубопроводов не хватит даже, чтобы утолить нефтяной голод Китая и Японии, не говоря уже об остальных.

Фото: colonelcassad.livejournal.com

Как сообщала "Страна", рост цен на нефтяном рынке ускорился из-за эскалации на Ближнем Востоке. В мае поступило несколько сообщений об атаках на объекты нефтяной инфраструктуры в регионе, включая несколько танкеров у побережья ОАЭ и важный нефтепровод в Саудовской Аравии.

Напомним, что авианосец США в начале мая взял курс к берегам Ирана. Мы разбирались, будет ли новая война в Персидском заливе.