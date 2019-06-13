Партия мэра Харькова Геннадия Кернеса "Доверяй делам", которая объединилась с ахметовской частью "Оппозиционного блока" для участия в выборах Верховной Рады, хотела бы вступить в коалицию с президентской партией "Слуга народа".

Об этом Кернес (идет третьим номером в списке "Оппозиционного блока" на выборы) заявил в интервью TheBabel.

"Мы видим себя участниками коалиции с партией президента. Мы будем помогать ему, чтобы все получалось из того, что ожидают от него люди", - сказал он.

Кернес также отметил, что общался с Владимиром Зеленским, когда тот руководил студией "95 квартал", а после его избрания президентом они еще не встречались.

Напомним, что поддерживавший Порошенко мэр Харькова Кернес ранее перекрасился в зеленый цвет.

Также "Страна" разбиралась, зачем Коломойский создает "партию мэров" с Кернесом и Трухановым.