На этой неделе стали известны некоторые детали встреч Дональда Трампа с президентами Украины и России.

С Зеленский он встретится после 21 июля. Зе уже официально пригласили в Вашингтон. А еще раньше - через две недели - Трамп может увидеться с Владимиром Путиным.

Но это, правда, еще не факт. Интрига в том, что встречи президентов Америки и России срываются чаще, чем происходят. В последний раз она была отменена из-за инцидента в Керченском проливе.

А вообще перед саммитами Трампа и Путина часто происходят какие-то обострения, из-за которых президент США потом отказывается встречаться с хозяином Кремля, чтобы сохранить лицо.

"Страна" рассказывает, что известно об этих двух встречах и на что они могут повлиять.

Трамп и Зеленский

Посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый 13 июня сообщил о том, что встреча Трампа и Зеленского возможна после 21 июля - когда пройдут внеочередные выборы в Верховную раду.

"Президент Украины получил приглашение президента США Дональда Трампа, которое имеет четкие сигналы. Мне очень нравится его содержание - о стратегическом партнерстве, о том, что президент США и Соединенные Штаты поддерживают Украину, и приглашение посетить Белый дом", - отметил дипломат.

"Мы надеемся, что речь идет о периоде сразу после выборов. У нас сейчас происходит избирательный процесс, и после выборов, надеюсь, не затягивая, в августе - это зависит от графика президента Украины, который очевидно имеет насыщенную программу - мы будем иметь такую важную встречу в Вашингтоне", - отметил Чалый.

Что будут обсуждать

О том, что президент Трамп пригласил Зеленского посетить Вашингтон, стало известно 1 июня. Письмо с официальным приглашением было получено в четверг 30 мая. В АП поблагодарили Белый дом и напомнили, что США обещали нам военную помощь.

"Глава государства также подчеркивает, что проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", который был представлен в Палате представителей Конгресса США, является важным сигналом о крепкое стратегическое партнерство двух стран", - заявили тогда в АП.

Этот документ, напомним, направлен на усиление обороноспособности Украины - путем передачи вооружений, продажи летальных оборонительных средств, а также укрепления способности Украины противостоять кибератакам. Перечень видов вооружений, которые могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами.

Также в документе предусмотрено предоставление Украине статуса главного военно-политического союзника США.

Правда, вернется ли Зеленский из Вашингтона именно в таком статусе - неизвестно. Тем более, что Штаты беспокоит в отношении Украины пока совсем другая тема.

Во-первых, это компромат на фронтмена Демократической партии Джозефа Байдена. У Трампа его обвиняют в лоббизме интересов своей семьи в Украине.

Во-вторых, это дела о вмешательстве Украины в выборы президента США в 2016 году.

"Страна" уже рассказывала, что у Зеленского крайне не хотят влезать в эту историю. Она связана с публикацией "амбарной книги" Партии регионов, после чего в тюрьму сел соратник Трампа Пол Манафорт.

В свете американких президентских выборов 2020 года, на Украину по этим вопросам будут давить все сильнее, требуя выступить союзником нынешней администрации США.

Параллельно у американцев большой зуб на Игоря Коломойского. Недавно адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани прямо потребовал, чтобы президент Зеленский удалил от себя "криминального олигарха". Однако, судя по назначениям Зе, влияние Коломойского на его окружение только усиливается.

Скорее всего, Зеленский сможет рассчитывать на военно-политические бонусы американцев только после того, как согласится играть по их правилам в указанных темах. Об этом и пойдет разговор Зеленского с Трампом.

Трамп и Путин

С президентом России Дональд Трамп планирует встретиться в ходе конференции государств-членов "Большой двадцатки" в японской Осаке. Саммит запланирован на 28-29 июня. Об этом он сам заявил журналистам.

При этом в Кремле сначала заявляли, что не получали от Вашингтона никаких сигналов, подтверждающих планы президента США.

"Нет, до сих пор мы никаких официальных сигналов от Вашингтона не получали, и по официальным каналам встречу американцы никак не инициировали", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В этом плане ничего не изменилось", - добавил он.

Ему вторил замглавы МИД РФ Сергей Рябков: четких договоренностей по времени и формату встречи президентов России и США нет.

13 июня представитель Путина смог дать немного больше информации о встрече. По его словам, она будет "на ногах", в максимально кратком формате.



"Мы не знаем ничего, начата ли подготовка такой встречи у наших американских коллег. Какой-либо информации на этот счёт не было и официальных предложений о проведении такой встречи. Пока мы можем исходить из того, что и Путин, и Трамп будут вместе в Осаке в момент проведения там саммита "двадцатки", в любом случае будут иметь возможность хотя бы "на ногах" кратко переговорить. Вот это можно пока прогнозировать с наиболее высокой степенью вероятности. Все остальное пока никак не инициировалось", - сказал Песков.

О чем будут говорить лидеры РФ и США

Отметим, недавно Трамп заявил, что готов наладить отношения с Кремлем. "У меня могут быть хорошие отношения с Россией", - говорил он. При этом еще в мае президент США утверждал, что государство проводит жесткую политику в отношении России.

С Путиным Трамп будет наверняка обсуждать самый широкий спектр вопросов: от Северной Кореи до Сирии, от Украины до Ирана, который США хотят вывести из ядерной сделки.

Что же до нашей страны, то здесь пока не просматривается вариантов для компромисса между Москвой и Вашингтоном. США резко настроены против строительства "Северного потока-2", который отберет у Киева львиную долю транзита газа (или же заставит качать газ на условиях, диктуемых Россией).

Одновременно вряд ли Вашингтон согласится на окончание конфликта на Донбассе путем реализации политической части Минских соглашений. Ведь тогда у ЕС будет повод снять санкции с России, а это противоречит интересам США, которым выгодна конфронтация Брюсселя и Москвы.

Собственно, и заявленный формат встречи - "на ногах" - не предусматривает обсуждения чего-то основательно. Впрочем, все еще могут и переиграть. И встреча может продлиться дольше. А скепсис Москвы в данном случае - лишь часть игры. Превентивные действия на случай того, если встреча действительно будет мимолетной или ее не будет вообще.

Прошлая встреча Трампа с Путиным

В прошлый раз Путин и Трамп встречались в прошлом году 18 июля в Хельсинки. Это была первая полноформатная встреча двух президентов. Они успели пообщаться тет-а-тет, провести рабочий завтрак с участием глав внешнеполитических ведомств и других официальных лиц, а также выступить на совместной пресс-конференции. Путин и Трамп общались за закрытыми дверьми более двух часов.

Путин на пресс-конференции назвал переговоры с Трампом "весьма успешными и полезными", а также прошедшими "в откровенной и деловой атмосфере". Российский лидер также рассказал, что передал Трампу записку с предложением по нераспространению ядерного оружия. Путин также заявил, что прошедшие переговоры отразили совместное с президентом Трампом "желание выправить негативную ситуацию в двусторонних отношениях, наметить первые шаги по их оздоровлению, восстановлению приемлемого уровня доверия и возвращению к сотрудничеству прежнего уровня".

Дональд Трамп в свою очередь заявил, что "дипломатия и совместная работа предпочтительнее конфликтов и враждебного отношения, продуктивный диалог хорош не только для США и для России, но и хорош для всего мира". Также он добавил, что Россия будет работать с США над денуклеаризацией КНДР.