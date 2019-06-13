После переговоров в Минске команда не отвечать на обстрелы противника даже ответным огнем Вооруженным силам Украины на Донбассе не давалась. Об этом в интервью BBC News Украина сообщил начальник Генштаба Руслан Хомчак.

Отвечая на вопрос, была ли команда "не отвечать" на обстрелы со стороны противника на Донбассе, Хомчак ответил, что такая команда не дана.

"Там идет война, и все командиры там находятся на своих местах. Командир отделения командует отделением, командир взвода - взводом, командир роты - ротой. У них никаких команд не отвечать нет. Ну как можно на войне сказать: тебя бьют, а ты не отвечай. Это один из элементов информационно-психологической войны, который запускают в эфир - якобы кто-то пришел и дал команду не отвечать на обстрелы", - сказал Руслан Хомчак.

Напомним, 5 июня в Минске состоялись первые после инаугурации Владимира Зеленского переговоры ТКГ в Минске. После этого появилась информация, что на них было объявлено о намерении договорится о прекращении огня, даже ответного, а также озвучено предложение снять экономическую блокаду Донбасса.

Сначала это предложение приписывали представителю Украины Леониду Кучме, однако позже в ОБСЕ заявили, что вопрос о снятии блокады Донбасса поднял не Кучма, а Россия и сепаратисты.

Кроме того, ГПУ возбудила три уголовных производства - о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины в особый период и по факту государственной измены - после переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске.

А пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что на переговорах в Минске речь шла не о запрете ответного огня на Донбассе, а о том, чтобы украинские военные не велись на провокации и не стреляли по жилым домам, больницам и школам.