Сегодня Украина поставила точку в попытках отправлять военные корабли через Керченский пролив - из Черного в Азовское море.

Назначенный Владимиром Зеленским глава Генштаба Руслан Хомчак отмел такую возможность. По крайней мере в обозримой перспективе. Тогда как предыдущая власть несколько раз хотела повторить рейд, однажды уже закончившийся тюрьмой для 24 моряков ВМСУ.

Почему так поменялась риторика властей и что заставило из на данный момент закрыть вопрос прохода через пролив - разбиралась "Страна".

Заявление Хомчака

На сегодняшний день вопрос о проходе кораблей ВМС Вооруженных сил Украины через Керченский пролив в Азовское море не стоит. Об этом в интервью BBC News Украина сообщил начальник Генштаба Руслан Хомчак.

"Что касается прохода, то сегодня этот вопрос тоже не стоит. У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать", - сказал Руслан Хомчак.

Однако, по словам Хомчака, Украина не намерена сдавать позиции в Азовском море. Он отметил, что все решения в этом направлении должны приниматься взвешено.

"Я не могу сказать, что прямо завтра мы будем проходить через Керченский пролив. Сначала надо разобраться с тем, что произошло, ведь процесс не завершен. Наши моряки, к сожалению, находятся в камерах РФ", - сказал Руслан Хомчак.

Это заявление ставит крест на длинной истории, которая тянулась еще с минувшего ноября и была связана с амбициями Петра Порошенко переизбраться на второй срок.

С чего все начиналось

Катера украинских ВМС пытались пройти через Керченский пролив 25 ноября 2018 года. Россияне разрешения на проход не дали. Украинские корабли сначала попытались войти в пролив, а потом повернули обратно. После чего береговая охрана РФ начала преследовать украинцев и с боем задержала их.

В российской тюрьме оказались 24 украинских моряка. Также были захвачены и три судна: два катера и буксир. Они сейчас находятся в Керченском порту. А моряки - в московском СИЗО.

Через два дня после инцидента Петр Порошенко ввел частичное военное положение в стране. Оно продлилось месяц и затронуло все области, которые граничат с Россией или с Черным морем.

Сначала гарант лоббировал полное военное положение на два месяца, со всеми предусмотренными законом ограничениями: свободы собраний, прессы, переходом всего и вся на военные рельсы.

А главное - с отменой выборов, на которых Порошенко не светила победа.

Однако этому воспротивилась Верховная Рада. В предложении президента усмотрели попытку отложить предвыборную кампанию, которая как раз стартовала в начале января. Это перенесло бы выборы в лучшем случае на май - и параллельно давало бы президенту безраздельную власть на два месяца, как главнокомандующему.

Вполне возможно, что накачка антироссийских настроений помогла бы Порошенко за это время оттянуть электорат у Тимошенко и Гриценко.

Но этот номер не прошел. Рада согласовала только частичное ВП, да еще и с одновременным объявлением выборов в конце декабря.

В таком виде военное положение было для Порошенко бесполезно. Поэтому оно существовало лишь на бумаге. Жители страны его никак не ощутили. Общественных работ не было, массовых военных сборов - тоже, ограничений на движение транспорта или особых экономических мер также не наблюдалось.

Разве что россиян почти совсем перестали впускать в Украину.

А значит своих задач по отмене выборов - пусть и временной - Петр Порошенко не решил.

"Можем повторить"

Поэтому где-то начиная с декабря от людей президента во власти начали звучать предложения снова отправиться в Керченский пролив.

О такой возможности по истечении военного положения заявил секретарь СНБО Александр Турчинов. А в феврале более детальные планы по новому рейду раскрыл министр иностранных дел Павел Климкин.

По его словам, "принимается ряд мер и ведутся переговоры с международными партнерами". Раскрывать подробнее этот ряд мер министр не стал, обозначив только, что, по его мнению, ВМС удастся "удивить Россию".

Удивлять Климкин собирался тем, что за процессией на этот раз должны были официально наблюдать западные партнеры. Видимо, в таких условиях, полагали в Киеве, России будет сложнее применять силу или как-то ограничивать движение украинских кораблей.

При этом представителей НАТО или ОБСЕ на борту не будет, предупредил Климкин. Зато они, по его словам, будут проводить "мониторинг с моря, воздуха и космоса". Переговоры об этом якобы ведутся с Германией и Францией.

Однако уже тогда Ангела Меркель четко ответила отказом на просьбу Киева прислать военные корабли в Керченский пролив.

О подробностях дискуссии по этому поводу в Берлине сообщил на своей странице в Facebook израильский политолог Соломон Манн.

"В закрытом аккаунте одного из немецких политиков появилась запись перепалки между Ангелой Меркель и Урсулой фон дер Ляйен – министром обороны Германии – на заседании Кабинета. Фрау Ляйен настаивала на том, чтобы выполнить просьбу США и Украины, а также рекомендацию НАТО и присоединить германский корабль к действиям в Керченском проливе.

Меркель дала довольно жесткий ответ: "...Вы рассуждаете, как дети! – заявила она. – Вы исходите из того, что Путин ничего не предпримет и будет смотреть, как мы дефилируем в проливе. А если он сделает с нашими кораблями то же самое, что уже сделал однажды с украинскими? Вы что, воевать Германии предлагаете, госпожа министр? Почему мы должны пренебрегать интересами Германии ради интересов США?..."

При этом фрау канцлер сослалась еще и на письмо из Франции, где Макрон предостерегает Меркель от "необдуманных шагов" по "подстрекательству США", – написал Соломон Манн.

Причем сделала это, по данным американских СМИ, в довольно жесткой форме: "Вы что, воевать с Россией собираетесь?", - заявила она своему министру обороны.

Второй провал Порошенко

Окончательно отказ Германии и Франции участвовать в новой операции по "спасению рейтинга Порошенко" оформился на Мюнхенской конференции по безопасности. По данным американского агентства Bloomberg, вице-президент США Майкл Пенс и Петр Порошенко настойчиво убеждали Меркель и Макрона все-таки участвовать в сопровождении прохода кораблей через пролив.

Но старая Европа вновь категорически отказалась участвовать в этой истории.

Уже тогда очевидно было, что второй поход может закончиться тем же, что и первый - плюс новый виток спирали вражды между Россией и Западом. Который решал для Порошенко локальную задачу удержания власти.

Европе, которая достраивает вместе с Россией "Северный поток-2", такое обострение было совсем ни к чему. А самостоятельно США идти на новый конфликт с РФ смысла не было и каких-то новых задач для американцев не решало (другое дело - вбить новый клин между конкурентами Америки: Россией и Европой).

Что же до украинской власти, то ей новый Керченский рейд был необходим с нескольких позиций.

Нарастание конфронтации с Россией перед выборами было не просто выгодно президенту – это была одна из его главных фишек, за счет которых он рассчитывал одержать победу.

Новая "Керчь" позволила бы Порошенко провести остаток предвыборной кампании в удобной для него позе "защитника отечества". И временно приглушить темы коррупции, провала в социалке, да и пресловутой #Сетки для скупки голосов, которую по всей стране раскинули штабисты президента.

Однако блокировка со стороны Германии сняла геополитический интерес Штатов к этой истории. А значит Порошенко пришлось бы одному, на свой страх и риск, реализовывать всю комбинацию. И она была отложена до лучших времен.

Таким образом, по предвыборной стратегии Порошенко был нанесен если не смертельный, то очень серьезный удар. Это также свидетельствовало о знаковом изменении отношения Европы к украинскому вопросу. В ЕС отчетливо дали понять, что идеи украинской "партии войны" здесь уже никого не интересуют.

В этом смысле слова генерала Хомчака звучат успокоительным посланием прежде всего к Европе. Новая украинская власть дает понять, что не будет заниматься преднамеренными провокациями обострений с Россией - по крайней мере пока.