Известный политик, сторонник экс-президента Петра Порошенко Тарас Черновол решил пошутить о роспуске Верховной Рады, связав это событие со смертью президента Владимира Зеленского. Свой пост он разместил в Facebook.

"Когда умрет В.Зеленский, то свидетельство о смерти выписывать не станут, просто отменят действие свидетельства о рождения", - написал Черновол, намекая на незаконность роспуска парламента Зеленским.

Фото: facebook.com

Пользователи оценили шутку Черновола как неудачную. "Похоже, что "95-й квартал" пошёл во власть, а команда ПАП прошла в "95-й квартал", пытается шутить, но получается вот так", - пишет Сергей Наумович и приводит пост политика.

Фото: facebook.com

Напомним, что американская газета обвинила Порошенко в коррупции и призвала найти его активы.

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