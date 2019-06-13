В Ватикане выпустили доклад, в котором дополнительно разъяснили, что люди не могут выбирать или менять свой пол. Также в Католической церкви раскритиковали взгляды на пол (гендер), как нечто большее, чем разделение на мужчину и женщину.

Соответствующий доклад "Мужчина и женщина, которых Он создал" был обнародован в качестве учебного пособия для тех, кто работает с детьми. Об этом пишет The Daily Mail. Сам документ выпустила Конгрегация католического образования.

При этом отмечается сексуальная "взаимодополняемость" мужчин и женщин, которая была создана с целью продолжения рода.

В докладе отмечают, что имеют целью решить "образовательную кризис" в сфере преподавания сексуальности и призывают искать пути диалога в обсуждении полового вопроса. Нынешний доклад уже раскритиковали некоторые католические священники.

В Fox News добавили, что это первая выпушенная в Ватикане подобная теория. Она построена на цитатах из речей Папы Франциска, хотя, как отметили в ВВС, подписи самого понтифика под докладом нет. Такую ​​же позицию во время каденции выражал и Папа Бенедикт XVI в 2012 году, который был вынужден "уйти в отставку", что является уникальным случаем в истории Ватикана.

Как сообщала "Страна", в Ватикане опровергли официальное признание ПЦУ, о котором те уже успели заявить.

"Единственным официальным порталом Ватикана является www.vatican.va, а официальные новости Святого престола публикуются только в Бюллетене службы печати", - рассказал представитель дирекции ватиканской пресс-службы.

Отметим, что Папа Римский Франциск I поцеловал ноги лидерам Южного Судана, чтобы те сохранили мир в стране.