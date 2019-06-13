Глава черновицкого областного отделения партии Игоря Смешко "Сила и Честь" Валентина Радчук после оглашения первой десятки партийного списка решила сложить полномочия - из-за непрозрачности его формирования. Об этом она заявила на своей странице в Facebook.

"С сожалением сообщаю вам о приостановлении пока моей политической деятельности. После проведения съезда политической партии "Сила и Честь" я вынуждена принять решение об отказе быть руководителем избирательной кампании партии в Черновицкой области", – написала Валентина Радчук.

По ее словам, Игорь Смешко как кандидат на выборах президента больше всего соответствовал ее взглядам и убеждениям, хоть она и знала, что его шансы одержать победу невелики. Между тем, она хотела поддержать именно этого кандидата, чтобы сплотить вокруг него сторонников, которые обеспечат ему голоса на парламентских выборах и поведут страну к изменениям.

"Поэтому логичным было поддерживать политическую партию "Сила и Честь", которую возглавляет Игорь Петрович, на парламентских выборах, что я и сделала, активно приобщившись к избирательной кампании. Более того, я согласилась возглавить и была назначена руководителем избирательной кампании в Черновицкой области. Проведя значительную подготовительную работу в области (команда штаба, помещения, сайт, план работы члены ОИК) мы с нетерпением ожидали появления списка кандидатов от партии по многомандатному избирательному округу ", – написала Радчук.

Однако, по ее словам процесс формирования партийного списка "был совершенно таинственным". Сторонники партии ожидали, что на съезде будут оглашены "фамилии действительно новых в политике, незаангажированных, профессиональных кандидатов, как и обещалось".

"Мне не понятны приоритеты Игоря Смешко или его окружения (точно мне неизвестно) в подборе такой "команды", но я четко понимаю, что у меня другое видение и восприятие чести", - отметила Радчук.

Она добавила, что кроме первых десяти фамилий никому до сих пор неизвестно, кто те люди, которые включены в список, начиная с 11 номера.

"Обращу внимание еще и на то, что могли видеть все желающие: это проведение съезда партии, на котором "формировался список" кандидатов в народные депутаты Украины и "выдвигались кандидаты" в народные депутаты от партии по одномандатным избирательным округам. Ну, если то, как это делалось на этом собрании, и есть "консервативной демократией", то я точно имею другое представление об этом идеологическом течении", – написала Валентина Радчук.

Скриншот: Facebook/ Валентина Радчук

Напомним, "Страна" писала о том, кто есть кто в списке Смешко и о слухах за миллионах за место в партии "Сила и честь".

Также мы сообщали, что Смешко заявил, что предложений от Зеленского не получал, но готов с ним работать.