В четверг в Администрации президента состоялось первое заседание, посвященное концепции "Государство в смартфоне". В нем принял участие Владимир Зеленский.

Власть планирует до 2024 года перевести 90% всех украинских госуслуг в онлайн-режим.

Данный формат уже реализован в развитых и во многих развивающихся странах мира.

Как это устроено на наиболее близком к Украине примере России рассказывает "Страна".

Как устроено государство в смартфоне

В РФ соответствующую программу начали воплощать в жизнь 10 лет назад. Сегодня в интернете россияне могут получить большинство госуслуг. Согласно распоряжению Владимира Путина, в следующем году 100% услуг должны предоставлять дистанционно.

С названием не мудрили, сайт так и назвали - "Госуслуги". Профиль там могут создать россияне, а также иностранцы с видом на жительство в РФ.

На портале аккумулируются услуги 21 министрества, 62 ведомств и 11 дочерних сайтов.

После регистрации гражданин заносит на сайт все свои данные: паспортные, ИНН, номер мобильного телефона, информацию о собственности - авто и недвижимом имуществе, данные о детях, полис обязательного медицинского страхования и пенсионный полис, банковскую карту для оплаты услуг и другое (при наличии и необходимости).

Одна из самых "неприятных" услуг портала - уведомления от ГАИ.

Поскольку гражданин "подвязывает" к системе свое авто, туда, на сайт "Госуслуг", впоследствии приходят сообщения о штрафах. Камеры фиксируют, где транспортное средство превысило скорость, пересекло двойную сплошную и прочее. Если москвич гнал 150 км\ч не своем регионе, а, например, в Краснодарском крае, уведомление тоже придет.

С электронными документами о нарушении ПДД человек может или идти в суд, чтобы их оспорить, или тут же оплатить штраф (его банковская карта уже зарегистрирована в системе).

Еще одна популярнейшая опция - прикрепление к поликлинике и запись к врачу онлайн.

При наличии полиса обязательного медицинского страхования (он должен быть у каждого гражданина) можно по интернету прикрепиться к медучреждению своего региона.

В системе создается электронная медицинская карта человека. Туда приходят анализы человека, направления, сведения о проведенных манипуляциях.

Также можно онлайн записаться к нужному врачу. Гражданин видит, какой, допустим, офтальмолог доступен в ближайшее время (и на неделю вперед). Одним кликом запись подтверждается, человек может идти к врачу. Медработник, в свою очередь, видит в системе, кто к нему приходит.

Еще одна востребованная опция - оформление загранпаспорта онлайн. На скриншоте ниже можно обратить внимание, что при оформлении документа онлайн предоставляется скидка на пошлину.

Если при заявке в так называемом паспортном столе нужно платить 5000 рублей (2000 гривен), то онлайн - 3500 рублей (1400 гривен). Посредством таких скидок российские власти стимулируют граждан пользоваться госуслугами именно в интернете.

После выбора образца паспорта гражданин самостоятельно заполняет все свои данные в интернет-профиле и онлайн отправляет их в МВД. Силовики проводят проверку (она занимает от суток до трех дней). Если есть замечания, сотрудник МВД также онлайн присылает поправки, гражданин их вносит.

Если у силовиков вопросов больше нет, россиянин может выбрать отделение, которое ему удобно посетить, для фото и сдачи отпечатков пальцев. Прийти это сделать можно не в любое время - электронная система предлагает на выбор даты, например, 14 июня с 14.15 до 14.30. Гражданин выбирает время. Если он не приходит в указанные 15 минут, нужно оформлять запись заново, поскольку на месте она не сдвигается. Система уведомляет обо всех этапах предоставления госуслуги.

Еще одна суперпопулярная услуга онлайн в России - для будущих и молодых мам. В своем профиле женщина может оформить декретный отпуск, выплаты от государства, сделать свидетельство о рождении, записать ребенка сначала в садик (стать в очередь), а затем в школу, спортивные и иные кружки (см.ниже скриншот, как реализуется запись ребенка в садик).

Другие опции доступные онлайн, которыми часто пользуются россияне:

регистрация брака,

регистрация автомобиля и квартиры, их продажа,

предоставление результатов ЕГЭ (российский аналог ВНО),

прием налоговых деклараций, открытие своего дела, ведение бизнеса,

вывоз врача на дом, оформление инвалидности,

установление пенсии, иных социальных пособий и льгот,

запрос на получение справок, в том числе об отсутствии судимости и наркозависимости,

оплата услуг ЖКХ,

уведомления о судебных задолженностях,

оформление лицензии на приобретение и ношение оружия,

запрос на поиск работы (грубо говоря, центр занятости онлайн),

запрос на выдачу архивных справок.

Есть еще одна востребованная опция - получение информации, когда дома у гражданина летом будет отсутствовать горячая вода, вплоть до часа (в реальности горячую воду отключают строго по этому графику).

Еще одна важная опция, о который говорили у Зелинского - выборы онлайн.

В России, в отличии от, например, Австрии, пока нельзя проголосовать по интернету.

Вместе с тем, накануне выборов гражданину в личный кабинет приходит уведомление о том, что будут выборы, какой его избирательный участок и где он находится.

На последних президентских выборах, в марте 2018 года, с целью удобства граждан (и увеличения явки) гражданин мог выбрать для голосования любой участок в стране. Например, москвич мог проголосовать во Владивостоке. Для этого гражданину было достаточно выбрать в системе дальневосточный участок. Идти за открепительным талоном было не нужно.

В день выборов он приходил на выбранный участок с паспортом, устно сообщал, что изменил избирательный адрес, там же на месте подписывал бумагу и отдавал голос.

Будь в Украине это уже реализовано, в минувших выборах президента Украины наверняка участие приняли бы намного больше переселенцев, жителей Донбасса и граждан, голосующих не по месту прописки.

Государство в смартфоне: риски

Без сомнений, госуслуги в сети - очень удобная штука, максимально снижающая бюрократию.

При этом нужно обратить внимание на два момента.

Первый - вся личная (конфиденциальная) информация гражданина - от медицинских анализов до собственности и налоговых выплат - аккумулируется в интернете и на его странице в частности. Риск взлома аккаунта гражданина и получения всех данных исключить нельзя.

Второй - в России, как указывалось выше, госуслуги выводили в интернет постепенно, на протяжении 10 лет, и ежегодно тратили на это из бюджета миллиарды.

Создание сайтов и написание программ - направление, где стоимость работ могут оценить (и то приблизительно) только айтишники и другие профильные специалисты. В то время, как 98% граждан даже близко не знают, сколько может стоить "государство в смартфоне" - 50 миллионов гривен, 100 миллионов гривен или миллиард.

Таким образом возникает большое поле для манипуляций и возможность отмывания государственных средств. Причем, обмануть граждан в данном случае будет намного проще, чем, например, со схемой закупки угля "Роттердам +".