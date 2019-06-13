В четверг, 13 июня, Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляции на приговор экс-президенту Виктору Януковичу. Об этом пишут "Украинские Новости".

Заседание началось около 10:10, всего в суд поступило 6 апелляционных жалоб

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в ведении агрессивной войны. В то же время Януковича признали невиновным по обвинению в нарушении территориальной целостности Украины.

После этого представители обвиняемого подавали заявления об исправлении опечаток, допущенных, по их мнению, в приговоре суда, и о разъяснении решения суда. Дело Януковича вернули в Оболонский райсуд Киева. 20 марта Оболонский районный суд Киева отказал в этом адвокатам экс-президента.

В апреле Оболонский райсуд Киева во второй раз направил дело о госизмене бывшего главы Украины Виктора Януковича в Киевский апелляционный суд.