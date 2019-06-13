Проекта решения Конституционного суда по делу о конституционности досрочного прекращения полномочий Верховной Рады пока еще нет. Об этом Украинским новостям сообщил информированный источник.

"Проекта решения пока нет", - сказал он. По его словам, решение КС точно не будет принято до 20 июня, а скорее после. Других деталей он не сообщил.

Напомним, что Конституционный суд по роспуску Рады перешел к закрытой части слушания.

Также "Страна" писала, как в Конституционном суде 11 июня рассматривали роспуск Рады. Представитель Рады в КС заявил, что 11 июня решения о конституционности роспуска парламента не будет. Зеленский заявил в КС, что уходит, чтобы не давить, но общество следит. Представитель президента в КС заявил, что Роспуск Рады Зеленским конституционен.