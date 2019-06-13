Министр инфраструктуры Владимир Омелян не будет баллотироваться на выборах в Раду, запланированных на 21 июля. Об этом он сказал в эфире "5 канала", запись программы опубликована в YouTube.

"Я сознательно принял для себя решение не участвовать в этой предвыборной кампании. Здесь такая странная политическая вакханалия происходит, что я, наверное, лучше подожду, посмотрю со стороны... Если буду полезен - нужен Украине, я всегда готов принести эту пользу в том направлении, которым будет возможность заниматься. Сейчас это мое окончательное решение – что в этой парламентской кампании я участвовать не буду", – сказал Владимир Омелян.

Видео: YouTube/ 5 канал

Напомним, мэр Днепра Филатов также заявил об отказе от выборов в Раду.

Кроме того, телеведущий Иванов отказался идти на выборы от Слуги народа из-за "ватного окружения" Зеленского.