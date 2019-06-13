На сегодняшний день вопрос о проходе кораблей ВМС Вооруженных сил Украины через Керченский пролив в Азовское море не стоит. Об этом в интервью BBC News Украина сообщил начальник Генштаба Руслан Хомчак.

"Что касается прохода, то сегодня этот вопрос тоже не стоит. У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать", - сказал Руслан Хомчак.

Однако, по словам Хомчака, Украина не намерена сдавать позиции в Азовском море. Он отметил, что все решения в этом направлении должны приниматься взвешено.

"Я не могу сказать, что прямо завтра мы будем проходить через Керченский пролив. Сначала надо разобраться с тем, что произошло, ведь процесс не завершен. Наши моряки, к сожалению, находятся в камерах РФ", - сказал Руслан Хомчак.

Напомним, в апреле Россия пригрозила Украине военным конфликтом из-за Керченского пролива.

Также мы писали, что Украина будет добиваться признания Керченского пролива как международного.