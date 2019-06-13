Сеть всколыхнула новость о разводе одной из самых ярких пар, которая считалась образцовой, - Славы из группы "НеАнгелы" и известного пластического хирурга Эдгара Каминского. Бракоразводный процесс был назначен на 12 июня, однако заседание перенесли на 1 июля.

Инициатором развода стал Эдгар Каминский, причем не впервые за пять лет брака. "Страна" собрала подробности о том, что происходит в одной из самых известных семей украинского шоу-бизнеса.

Что было на суде

Бракоразводный процесс был назначен на 12 июня в Подольском районном суде Киева. Исходя из выписки, которая размещена на сайте Судова влада України, инициатором развода стал Эдгар. Он подал заявление 19 апреля.

На заседание 12 июня супруги не явились. Присутствовала только сторона Эдгара Каминского. Представителей Славы Каминской на заседании не было. Стало известно, что сторона певицы попросила время на урегулирование споров мирным путем, у Эдгара Каминского не возражали.

Судебное заседание перенесли на 1 июля. Оно будет закрытым, поскольку пара попросила суд не пускать на заседание журналистов, чтобы не выносить на всеобщее обозрение семейные споры.

Что говорят Эдгар и Слава

Эдгар Каминский впервые публично прокомментировал развод после бури комментариев в Instagram. 11 июня он написал, что это первый тестовый день его собственной клиники и поблагодарил всех причастных. Но многих подписчиков возмутило, что он не упомянул Славу.

"А как же спасибо супруге??? Судя по всему, Слава еще долго терпела такого маминого сыночка", "Н-да..., молодець, звичайно, але не без участі зіркової дружини, Ви стали таким відомим", "где же слово жена?", "Молодец, конечно! Но так, из приличия хотя бы, можно было бы и жену поблагодарить. Может она и фиговая была и не поддерживала, однако, даже с точки зрения закона, успехи в браке - общие успехи. Если иное не установит суд, я за честность!" - писали пользователи.

12 июня Эдгар Каминский решил прояснить ситуацию и впервые прокомментировал развод, написав об этом в соцсетях. Он упомянул, как уже однажды подавал на развод - в 2017 году и что настоящую причину разрыва в этот раз знают только самые близкие, а это не более 20 человек.

"Я не забыл поблагодарить жену, я просто не могу быть благодарен ей за что-то в отдельности. Кто смотрел мои интервью, видео, выступления на конференциях или читал мои посты, знает, как я ценю Славу. Я благодарен ей за все. Когда ты живешь в браке, в настоящей любви, то все делается от души, от чистого сердца и ты не ждешь оды и хвалы. Семейные поступки именно такие. Я не делаю ничего спонтанно. Все мои поступки взвешенные и обдуманные. Первый раз я подал на развод в 2017 году. Спустя полгода, перед судебным процессом, дал себе второй шанс. Я всегда так делаю - даю второй шанс не другому человеку, сотруднику, другу или знакомому, а именно себе, ведь это мое решение, мой поступок и мой вывод.

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Второй шанс - это время для анализа первого решения и вывода. Временной промежуток, как правило, небольшой. В нашем случае он длился 2 года - 2 года анализов, сравнений, выводов.

Я принял решение, и оно связано только со Славой, с рядом фактов и обстоятельств. Ни с кем другим", - написал Каминский.

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Он добавил, что два года они со Славой "находились в невесомости". "Истинную причину нашей ситуации знают и могут понять только близкие люди. Их не больше 20-ти человек. Они непубличные и не комментируют фотографии. Но именно им известно, почему так произошло и, поверьте, у них нет вопросов. Я прошу не спекулировать на теме нашей семьи. Вам будет сложно понять произошедшее. Вы 100% не знаете нас. Мне и самому до сих пор не верится" - написал он.

Слава Каминская пока информацию о разводе не комментирует. В день суда, 12 июня, она опубликовала яркое фото в Instagram, написав "На этом месте могла бы быть ЧБшечка , под ней грустная цитата, со стратегически завуалированным месседжем , направленным в целевую аудиторию. Но ... Человек собаке друг, а зомби зомби зомби".

Судя по комментариям в соцсетях, большинство пользователей поддерживают Славу, а не ее супруга. Возможно, потому что это он выступил инициатором развода.

Брак Каминских: попытка развода и двое детей

Пара поженилась в 2014 году. Они познакомились в клинике пластической хирургии, где работал Каминский, а Слава туда пришла, чтобы поддержать подругу. Спустя несколько месяцев они поженились.

До отношений с ним певица состояла в браке с бизнесменом по имени Евгений. Но прожили они вместе всего 1 год.

За время брака у Эдгара и Славы родилось двое детей: сын Леонард (сейчас ему 4 года) и дочь Лаура (3 года). Певица признавалась, что едва не потеряла второго ребенка и врачи уговаривали ее сделать аборт.

Эдгара и Славу Каминских считали одной из самых красивых и успешных семей в украинском шоу-бизнесе. Пара выглядела образцовой - у них было много совместных фото, снимков с детьми. Однако в последнее время совместные фото почти исчезли из их лент. Последний такой снимок появился на Пасху, 28 апреля, спустя неделю после того, как Эдгар Каминский подал заявление о разводе.

У Славы в ленте много фото с детьми, знакомыми. Она похудела на несколько кило, увлекшись интервальным голоданием, о чем пишет в Instagram. Около месяца назад, в передаче "Зірковий шлях, певица рассказала, что посещает психотерапевта, с которым, том числе, обсуждает кризис в отношениях с мужем. "Иногда выговориться нужно не дома, потому что дома не всегда тебя поймут, потому что все могут прийти уставшие с работы, может назреть какой-то конфликт", - рассказала она.

Как сообщал Эдгар Каминский, в 2017 году он уже собирался разорвать отношения, но передумал. Теперь же настроен решительно, но причину развода не собирается разглашать публично.

В последнее время ходили слухи, что отношения у певицы и хирурга натянутые, якобы Слава неоднократно ревновала Эдгара к его пациенткам, а также решила больше времени уделять сольной карьере, что также могло вызвать разногласия.

Напомним, что в 2018 году в Киеве зафиксировали наиболее количество разводов за последние годы.