Лидеры ЕС на саммите 20-21 июня планируют принять решение, в котором заявят о непризнании паспортов, которые Россия выдает гражданам Украины на Донбассе. Об этом сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в своем Twitter.

По его информации, в проекте решения по итогам саммита будет немало упоминаний о России. В частности, главы правительств и государств ЕС призовут Москву освободить содержащихся в РФ 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива. Лидеры Евросоюза заявят также о непризнании выданных Россией паспортов для украинцев (речь, видимо, идет о Донбассе - прим. ред.) и призовут к возобновлению переговорных усилий с целью реализации Минских соглашений.

Скриншот: twitter.com/RikardJozwiak

На саммите лидеры также примут решение о продлении экономических санкций против России еще на полгода.

Напомним, что в ЕС заявили о намерении запретить въезд украинцам Донбасса, получившим паспорта Российской Федерации.

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