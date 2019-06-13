Суд отправил под домашний арест подозреваемого в избиении харьковского оператора Вадима Макарюка. Последний находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщил в Facebook председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Томиленко пишет, ссылаясь на данные полиции, что Киевский районный суд Харькова 12 июня избрал 26-летнему харьковчанину меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 10 августа с применением электронного средства контроля.

Коллега Вадима Анна Черненко в комментарии НСЖУ отмечает, что надеется на качественное проведение досудебного расследования, которое поможет установить, подозреваемый в нападении на Вадима и вправду был неравнодушным активистом или "кем-то еще".

Вадим Макарюк до сих пор находится в больнице, по словам врачей его состояние и ныне является стабильно тяжелым. "Он вменяемый, даже достаточно активный, учитывая его состояние, но врачи отмечают, что изменения в мозге, вызванные избиением, в любой момент могут обернуться бедой", - говорит Анна.

Председатель НСЖУ Сергей Томиленко отмечает оперативную работу харьковских правоохранителей и подчеркивает, что скорейшее расследование и справедливое наказание будет способствовать реальной защите журналистов от будущих атак. "Ждем развития ситуации до августа, профессиональной работы следователей. Рассчитываем на справедливость и значительное наказание нападающего", - подчеркнул Томиленко.

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Напомним, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошел конфликт с участием предпринимателей, ветеранов АТО и представителей "Нацкорпуса". В результате конфликта за медицинской помощью обратились 9 человек, в т.ч. Макарюк. Его госпитализировали в реанимацию больницы скорой и неотложной помощи. Врачи диагностировали геморрагический инсульт, произошедший в результате кровоизлияния в мозг после избиения.

Полиция открыла уголовные производства по ч. 1 ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка) и по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций) УК Украины.

Нападение на Макарюка квалифицировано по трем статьям УК: ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (разбой).

При этом в ОБСЕ осудили нападение на харьковского оператора Макарюка и призвали власти тщательно расследовать это дело.