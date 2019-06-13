В четверг, 13 июня, станет известна первая десятка партии Михаила Саакашвили - "Рух новых сил". Пресс-конференция экс-губернатора Одесской области анонсирована на 17:00.

"Лидер партии представит кандидатов в депутаты от "Руха новых сил", - говорится в анонсе.

По данным "Страны", в первую десятку войдут: Давид Сакварелидзе, Игорь Черняк, Булах Дмитрий, супруга Мишеля Терещенко - Елена Терещенко, Александр Доний. И сам Михаил Свакашвили (список без очередности номеров в десятке - Прим.Ред ).

Напомним, что ранее Саакашвили заявил, что его партия идет на выборы самостоятельно.

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко спросил в соцсети мнения украинцев об объединении с партией Михаила Саакашвили "Рух новых сил", но позже сообщил, что "Гражданская позиция" и "Рух нових сил" договорились идти на парламентские выборы отдельно, однако готовы сотрудничать.

Как сообщала "Страна", Саакашвили вышел на Крещатик и спросил у людей, идти ли ему на выборы в Раду.