В четверг, 13 июня, нардеп из "Радикальной партии" Сергей Рыбалка во второй раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Жена 40-летнего депутата Анастасия Байбородина родила ему двойную. "Сегодня у нас с Анастасией Байбородиной родились двое казаков! Любимая, спасибо тебе безмерное за это невероятное счастье", - написал Рыбалка и выложил фотографию, на которой пара снята в момент, когда его жена была еще беременна.

Фото: Facebook/ Сергей Рыбалка

Отметим, что у Сергея Рыбалки есть еще один ребенок от первого брака - дочь Роксолана. У Анастасии Байбородиной - это первые дети.

Напомним, нардеп-радикал Рыбалка задекларировал 4 миллиона гривен доходов за 2018 год и плюс $500 000 кэша.

Также мы писали, что депутат Сергей Рыбалка на 40-летие получил в подарок от жены клип и песню о себе.