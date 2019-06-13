По случаю Дня России в посольстве РФ в Украине прошел дипломатический прием. Временный поверенный в делах России в Украине Александр Лукашик заявил на нем, что надеется на вывод украино-российских отношений из пике.

"Настало время подумать о выводе российско-украинских отношений из "пике", в котором они оказались в результате известных всем событий. Мы надеемся, что новые, появляющиеся на внутриукраинском политическом поле факторы будут способствовать движению в этом направлении", - сказал он в своей речи.

Напомним, что ранее Путин заявил, что отношения с Украиной будут неизбежно восстановлены.

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