Новая программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом может быть запущена уже к концу 2019 года. Об этом в интервью "НВ. Бизнес" сообщил замглавы Администрации президента (АП) Алексей Гончарук.

"Мы сейчас действительно начали думать над новой программой с МВФ на 3−4 года, чтобы можно было запустить ее в конце года, если для этого появятся необходимые условия", – сказал он.

По словам Гончарука, в ней будут заложены структурные реформы, которые за эти годы "выведут страну на качественно иной уровень". Среди условий, которые позволяют Украине думать о новой программы, Гончарук отметил стабильный, хоть и не стремительный, рост экономики в течение последних 14 кварталов, а также приемлемый уровень инфляции и рост резервов, а также улучшение показателей в рейтинге Doing Business.

По словам замглавы администрации президента, обязательства Украины в рамках программы с Фондом должны быть выполнены, чтобы оправдать доверие со стороны не только МВФ, но и всех системных инвесторов.

"Чтобы Украина была прогнозируемой для партнеров страной, которая сотрудничает с международными институтами, которой доверяют, … необходимо выполнять взятые на себя обязательства, а не разрабатывать экзотические сценарии", - сказал Гончарук.

По его мнению, условия хорошо подготовленной программы МВФ можно использовать для того, чтобы осуществить экономический прорыв и стать "Восточноевропейским тигром".

"Но для этого нам надо летом и осенью очень хорошо поработать для сохранения финансовой стабильности. У нас отличная команда, конструктивный рабочий контакт с Национальным банком Украины и Министерством финансов. Поэтому все необходимое у нас для этого есть", – сказал Гончарук.

Напомним, 30 мая миссия МВФ уехала из Украины без рекомендаций о выделении очередного транша и приедет уже к новому правительству. Эксперты МВФ пришли к выводу о реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики.

Также, как заявил глава СНБО Украины Александр Данилюк, новое украинское правительство намерено активно сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ) и другими международными организациями касательно подготовки новой программы.