Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) направила в Дарницкий рай суд материалы по делу о растрате денег из бюджета, которые были выделены на строительство проекта "Стена". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"12 июня 2019 года обвинительный акт в отношении восьми лиц, причастных к завладению 16,68 млн грн, выделенных из государственного бюджета на инженерно-техническое обустройство российско-украинской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым (так называемый проект "Стена"), направлен в Дарницкий районный суд города Киева", - говорится в сообщении.

Еще 13,2 миллиона гривен было потрачено на ненужную реконструкцию помещений. "По эпизоду создания фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, по которым "выводились" государственные средства, государству причинен имущественный ущерб в размере 10,3 миллиона гривен, - добавили в САП.

Как отмечается, должностные лица Государственной пограничной службы Украины и представители бизнеса обвиняются в совершении уголовных преступлений:

начальник управления строительства Администрации Государственной пограничной службы Украины АДПСУ - ч.5 ст.191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ч.3 ст.27, ч.2 ст.210 ("Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением") УК Украины;

экс-начальник Первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ - ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 ("Служебный подлог"), ч.2 ст.210 УК Украины;

старший офицер Первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ (на время привлечения к уголовной ответственности-начальник группы специального строительства Первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ) - ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины;

директор ООО "АЗИ" - ч.5 ст.191, ч.1 ст. 366 УК Украины;

бывший директор ГП "Черниговский облавтодор" ГАК "Автомобильные дороги Украины" - ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины;

директор и учредитель ООО "Стройцентр Витязь" - ч. 5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины;

пособник - ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины;

другой пособник- ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 ("Фиктивное предпринимательство") УК Украины.

"По данным следствия, хищения средств проекта "Стена" происходило через завышение объемов фактически выполненных работ по сравнению с указанным в актах приемки выполненных строительных работ и привлечение фиктивных хозяйственных обществ для вывода средств в наличность. Кроме того, в документах указывались работы, которые вообще не выполнялись", - добавили в НАБУ.

В 2014 году экс-премьер Арсений Яценюк заявил, что "Стена" обойдется бюджету в четыре миллиарда гривен (133 миллиона евро по сегодняшнему курсу). По его словам, она должна была помочь защитить Украину от возможного вторжения России. Но из-за отсутствия денег в бюджете, от первоначальный проект удешевили, заменив сплошную стену противотанковыми рвами, минами, и забором.

Вскоре строительством стены заинтересовались в НАБУ. Досудебное расследование по фактам растраты средств госбюджета при реализации "Стены" осуществлялось с марта 2016 года. В августе 2017-го детективы НАБУ задержали семерых человек по подозрению в причастности к реализации этой коррупционной схемы. Два месяца спустя, в ноябре 2017 года, разоблачен и задержан еще один участник. 4 июля 2018 года расследование в отношении указанных восьми человек завершили - стороне защиты предоставили доступ для ознакомления с материалами уголовного производства.

Напомним, что подрядчик, которого НАБУ подозревает в растрате средств, получил новые миллионы на "Стену Яценюка".

Также читайте о том, что на "Стену Яценюка" уже потратили 1,3 миллиарда гривен.