Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах в Казахстане. Об этом пишет NUR.KZ.

Владимир Зеленский отправил Касым-Жомарту Токаеву письмо с поздравлением от своего имени и от имени украинского народа. В документе речь идет о том, что выбрав его, избиратели показали Токаеву доверие и тем самым подтвердили его авторитет.

Зеленский выразил надежду, что суверенитет и территориальная целостность наших стран будут взаимно поддерживаться, а сотрудничество углубится. Кроме того, он пригласил Токаева посетить Украину, чтобы в дальнейшем визит казахстанского президента стал импульсом для развития отношений между странами.

Украинский глава государства пожелал новому казахстанскому президенту здоровья и успехов, а его народу — мира и процветания.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Костанайские новости

Напомним, 9 июня в Казахстане прошли выборы президента после ухода Назарбаева.

Также мы писали, что в Казахстане уже на следующее утро после выборов подвели их итоги. Победил Касым-Жомарт Токаев.