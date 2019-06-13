В Международном трибунале по морскому праву сегодня, 13 июня, продолжились устные слушания в рамках межгосударственного арбитражного разбирательства, инициированного Украиной против России в 2016 году, для рассмотрения дела, касающегося прав прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Свои аргументы сегодня представит Россия, передает УНН.

"В четверг, 13 июня 2019 года, Российская Федерация представит свою вторую часть устных аргументов", - говорится в заявлении суда. Так, на данный момент слушания касаются вопроса юрисдикции Арбитражного трибунала для рассмотрения "большого дела Украины против России" по существу. Слушания проходят в постоянной палате третейского суда - международном арбитражном суде в нидерландском городе Гаага.

В понедельник суд опубликовал позиции Украины и России относительно юрисдикции. Указано, что "Российская Федерация считает, что трибунал не имеет юрисдикции по иску Украины, поскольку трибунал не может определять, какое государство является суверенным по сухопутной территории Крыма".

Напомним, что ранее Украина и Россия обнародовали позиции по морскому спору в Гааге.

Также мы писали о том, что Украина направила письма международным партнерам с требованием надавить на Россию ради освобождения пленных моряков.