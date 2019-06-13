В среду, 12 июня, в Администрации Президента состоялось первое экспертное заседание, посвященное концепции "Государство в смартфоне". В нем принял участие Владимир Зеленский. В АП планируют до 2024 года перевести 90% всех госуслуг в онлайн-режим.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Помимо президента и его советников, в мероприятии принимали участие представители Коалиции электронного государства, объединяющего 65 различных организаций и экспертов в области IT.

"Я хочу быстрых изменений. Я верю в ваш талант и желание сделать Украину цифровым лидером и гарантирую вам свободу. Мы должны совместно готовить инициативы, законопроекты и осуществлять шаги, снимающие барьеры к цифровой экономики и электронного управления. Уверяю, что лично буду "обращаться" к государственным служащим, не поддающимся на местах", - сказал Владимир Зеленский.

Советник президента Михаил Федоров отметил, что перевод государственных услуг в онлайн будет способствовать не только комфорту граждан, но и уменьшению коррупции. Он отметил, что до 2024 года команда Зеленского стремится перевести 90% всех государственных услуг в режим онлайн, втрое уменьшив количество взаимодействия граждан и бизнеса с властью и достигнув нулевого уровня коррупции в этой сфере.

На следующей неделе запланирована серия обсуждений концепции "Государство в смартфоне" с участием международных доноров, представителей бизнеса.

Фото: president.gov.ua

Напомним, у Зеленского рассказали, как сделают из Украины "государство в смартфоне".

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