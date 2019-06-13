Американское издание The Washington Times опубликовало колонку, в которой назвало Петра Порошенко коррумпированным президентом. И призвала привлечь коррупционеров к ответственности с помощью Запада.

В частности, автор, оставной армейский полковник Уэс Мартин, пишет, что Порошенко использовал Национальное антикоррупционное бюро как инструмент для расправы со своими политическими оппонентами.

Но не только для этого. Во время президентства Порошенко, пишет издание, НАБУ в 2016 году вычеркнула из списка подозрительных компании, которые обворовывали оборонку и были связаны с семьей замглавы СНБО Олега Гладковского. Который является бизнес-партнером Порошенко.

Также автор колонки обвинил экс-президента в зарабатывании на поставках в армию. "Правительство Порошенко получало выгоду на завышенных ценах вооружений", - считает Мартин.

Он упоминает и другие факты вероятной коррупции Порошенко, которые излагал в своей книге "Петр Пятый" нардеп Александр Онищенко.

"Обвинения и угрозы ареста (против Онищенко - ред.) стали итогом публикации аудиозаписей (пленок Онищенко - ред.), которые показали высокий уровень коррупции в ближайшем окружении Порошенко", - пишет издание.

Автор материала считает, что Запад поможет новому президенту Зеленскому найти выведенные из Украины коррупционные активы и привлечь преступников к ответственности.

Напомним, что ранее личный адвокат Трампа в эксклюзивном интервью "Стране" рассказал, что грозит Лещенко, Сытнику и Порошенко.

Как сообщала "Страна", ГБР завело дело против Порошенко, Гройсмана и Шокина.