Прокуратура вернула в Государственный бюджет Украины 2,9 млн грн за несвоевременный ремонт и поставку истребителей МиГ-29, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины 12 июня.

"11 июня 2019 Хозяйственный суд. Киева частично удовлетворил иск военной прокуратуры Западного региона Украины и принял решение о взыскании с государственного предприятия "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" в Государственный бюджет Украины 2,9 млн грн" – говорится в сообщении.

В частности, в марте 2018 между оборонным ведомством и указанным заводом был заключен договор на модернизацию двух самолетов МиГ-29. В связи с нарушением сроков выполнения работ исполнитель должен был уплатить штрафные санкции. Однако эти обязательства завод в добровольном порядке не исполнил.

"Реагируя на выявленные нарушения и действуя в интересах Минобороны, военной прокуратурой заявлен иск о взыскании указанных средств за просрочку сроков модернизации военной техники", – подытожили в прокуратуре. Суд согласился с доводами прокурора и обязал предприятие уплатить указанные средства.

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