Украина в этом году запретила въезд 3 тысячам россиян и не пустит еще 5,5 тысяч
Украина по состоянию на апрель 2019 года запретила въезд в Украину более 3 тыс. гражданам России. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в администрации Госпогранслужбы Украины.
"По состоянию на апрель месяц 2019 года органами охраны государственной границы запрещен въезд в Украину 22003 лицам, из них 3396 граждан РФ", - сообщили в ГПСУ. В ведомстве также отметили, что в настоящее время выполняются поручения уполномоченных государственных органов о запрете въезда в Украину 14139 лицам, из них 5684 граждан РФ.
Напомним, что у въезжающих в Украину иностранцев будут брать биометрическую информацию и хранить ее.
Также мы писали о том, что россиянин, которого не хотели пускать в Украину, устроил скандал в "Жулянах".
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