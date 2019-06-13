Украина по состоянию на апрель 2019 года запретила въезд в Украину более 3 тыс. гражданам России. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в администрации Госпогранслужбы Украины.

"По состоянию на апрель месяц 2019 года органами охраны государственной границы запрещен въезд в Украину 22003 лицам, из них 3396 граждан РФ", - сообщили в ГПСУ. В ведомстве также отметили, что в настоящее время выполняются поручения уполномоченных государственных органов о запрете въезда в Украину 14139 лицам, из них 5684 граждан РФ.

Напомним, что у въезжающих в Украину иностранцев будут брать биометрическую информацию и хранить ее.

Также мы писали о том, что россиянин, которого не хотели пускать в Украину, устроил скандал в "Жулянах".