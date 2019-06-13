С 20 июня по 20 июля 2019 года все адвокаты Киевской области объявляют предупредительную забастовку, на время которой прекращают предоставление любой правовой помощи по уголовным производствам в полиции, прокуратуре, судах на территории Киевской области, кроме города Киев. Бесплатные адвокаты также не смогут оказывать помощь в уголовных процессах на территории Киевской области.

Об этом сообщает Совет адвокатов Киевской области.

Такое решение было принято 12 июня по результатам совместного заседания Совета адвокатов Киевской области, Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры и Национальной Ассоциации адвокатов Украины. О грядущей забастовке уведомили Нацполицию, МВД и прокуратуру области, Государственную судебную администрацию.

Забастовка объявлена ​​из-за ситуации вокруг расследования Нацполицией жестокого избиения в Белой Церкви адвоката О.Несвитайла, который выполнял свои профессиональные обязанности. 20 мая группа нападавших нанес юристу тяжелые телесные повреждения, было уничтожено личное имущество адвоката.

"Вследствие ненадлежащего реагирования со стороны полиции (игнорирование многочисленных вызовов со стороны свидетелей и жены потерпевшего, выезд на место происшествия с опозданием) задержать нападавших по "горячим следам" не удалось", - сообщили в Совете адвокатов области.

И уточнили, что, несмотря на наличие видео инцидента, полиция, по состоянию на 12 июня не установила лиц, причастных к совершению преступления. А досудебное расследование началось только на десятый день после избиения и только после вмешательства представителей Комитета защиты прав и гарантий адвокатской деятельности Совета адвокатов Киевской области.

В Совете адвокатов области назвали причиной забастовки принцип солидарности адвокатов "Один за всех - все за одного". В случае, если будет оглашено подозрение всем лицам, виновным в нападении на адвоката, забастовку обещают прекратить досрочно.

Ранее Ассоциация юристов заявила, что детективы избили адвоката при обыске. В НАБУ все опровергают.

Как сообщала "Страна", в Ивано-Франковской области нашли застреленным известного адвоката и его жену.