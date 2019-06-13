В парках, скверах и на некоторых улицах Киева установили арки, распыляющие прохладную воду, чтобы помочь киевлянам и гостям города справиться с жарой, накрывшей город. Об этом сообщается на официальной странице "Киевзеленстроя" в Facebook.

Арки собрали из древесины, которая осталась после санитарной обрезки аварийных деревьев. На них установлено по 10 форсунок для распыления воды. Все арки подключены к системам полива парков.

"Поэтому приходите и охлаждайтесь, потому что такая водяная завеса может спасти от теплового и солнечного удара", - посоветовали жителям столицы коммунальщики.

Охлаждающие арки работают на таких столичных локациях:

парк "Рыльского" в Голосеевском районе;

парки "Победа", "Шумского" и "Аврора" в Днепровском районе;

парки "Отрадный" и им. Островского в Соломенском районе;

парки "Молодежный" и "Деснянский" в Деснянском районе;

парк им. Т. Шевченко в Шевченковском районе;

парки Мариинский и Крещатый в Печерском районе;

скверы на улицах Щекавицкой и Сагайдачного в Подольском районе;

на проспекте Победы, 97 возле администрации в Святошинском районе;

сквер по улице Маршала Тимошенко у администрации Оболонского района.

Фото: facebook.com/zelenbud

Напомним, что синоптики сегодня обещают жару до +34, местами грозы.

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