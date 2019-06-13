Более трети молодых украинцев с 18 до 34 лет живут с родителями. Такие результаты опроса ЮНИСЕФ сообщили в эфире ТСН.

Собственное жилье есть только у 16% опрошенных, 20% живут в общежитиях, а арендуют жилье 27%. Большинство из респондентов ответили, что обеспечение жильем для них актуальный вопрос. И они желают принять участие в государственных жилищных программах. Половина хотела бы получить разовую денежную компенсацию, чуть меньше заинтересованы в льготном кредите и аренде жилья по низким ценам.

Напомним, что украинцы заняли последнее место в рейтинге мировой финансовой грамотности.

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